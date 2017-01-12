Трамп отказался от идеи перезагрузки отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп отказался от идеи перезагрузки отношений с Москвой. Об этом, как пишет Лента.ру, он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube.

"Для России не будет никакой кнопки перезагрузки, мы или придем к взаимопониманию, или нет", - пояснил республиканец. При этом он не стал по просьбе журналистки утверждать, что ни он сам, ни члены его команды не контактировали с Москвой в ходе избирательной кампании.

Кроме того, в ходе беседы с журналистами он также заявил, что хорошее отношение со стороны российского лидера Владимира Путина может пойти на пользу отношениям двух стран. "Если Путин любит Дональда Трампа, я считаю это активом, а не негативным фактором", - рассказал он. Трамп уточнил: две страны могут, например, вместе бороться с террористами группировки "Исламское государство" (ИГ).

Он добавил, что если отношения между двумя лидерами испортятся, он будет гораздо жестче относиться к Путину, нежели демократ Хиллари Клинтон - его оппонент во время президентских выборов.