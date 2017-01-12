Бишкек и Ташкент планируют провести Дни культуры двух столиц

11 января состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Узбекистане Данияра Сыдыкова с хокимом города Ташкента Рахмонбеком Усмановым.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между столицами Кыргызстана и Узбекистана, а также перспективы их развития.

В частности, кыргызской стороной была озвучена возможность создания совместных предприятий, проведения бизнес- форумов, круглых столов, связанных с обменами опытов в различных сферах деятельности, включая коммунальных, транспортных и жилищных вопросов.

Также стороны обсудили вопросы проведения Дней культуры столиц двух государств в ближайшей перспективе.

В свою очередь хоким г. Ташкента Усманов поздравил Албека Ибраимова с избранием его на должность мэра г. Бишкек и информировал о том, что в ближайшее время направит поздравление в адрес своего визави.

По итогам встречи стороны договорились активно сотрудничать по всем направлениям взаимовыгодного сотрудничества.