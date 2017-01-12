В Красноярске ребенок умер после обрезания на дому

256  0
ВБ

Маленький мальчик из Красноярска умер после проведения медицинских процедур в домашних условиях. В частности, трехлетнему ребенку делали обрезание крайней плоти, что привело к его гибели. Об инциденте сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По фату случившегося возбуждено уголовное дело.

Отметим, трагедия произошла 6 января. Мать мальчика договорилась об операции со знакомым хирургом. Мужчина пришел к ним домой, сделал ее сыну обезболивающий укол и произвел хирургические манипуляции. После этого состояние ребенка ухудшилось.

"Мать самостоятельно пыталась оказать ему медицинскую помощь, используя лекарственные средства, однако мальчик скончался дома", - уточнили в ведомстве.

Для установления причины смерти ребенка назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Также известна личность 28-летнего хирурга, который провел процедуру. В настоящее время он допрошен на причастность к совершению преступления.

В некоторых кырызстанских СМИ появилась информация, что семья, где произошла трагедия, граждане Кыргызстана. Однако МИД КР сообщил, что в соответствии с информацией отделения посольства КР в РФ в г. Красноярске, родители ребенка являются гражданами Российской Федерации.

URL: http://www.vb.kg/353468
Теги:
посольство, Россия, уголовная ответственность
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  