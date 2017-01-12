В Красноярске ребенок умер после обрезания на дому

Маленький мальчик из Красноярска умер после проведения медицинских процедур в домашних условиях. В частности, трехлетнему ребенку делали обрезание крайней плоти, что привело к его гибели. Об инциденте сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По фату случившегося возбуждено уголовное дело.

Отметим, трагедия произошла 6 января. Мать мальчика договорилась об операции со знакомым хирургом. Мужчина пришел к ним домой, сделал ее сыну обезболивающий укол и произвел хирургические манипуляции. После этого состояние ребенка ухудшилось.

"Мать самостоятельно пыталась оказать ему медицинскую помощь, используя лекарственные средства, однако мальчик скончался дома", - уточнили в ведомстве.

Для установления причины смерти ребенка назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Также известна личность 28-летнего хирурга, который провел процедуру. В настоящее время он допрошен на причастность к совершению преступления.

В некоторых кырызстанских СМИ появилась информация, что семья, где произошла трагедия, граждане Кыргызстана. Однако МИД КР сообщил, что в соответствии с информацией отделения посольства КР в РФ в г. Красноярске, родители ребенка являются гражданами Российской Федерации.