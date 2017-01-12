Правительству поручили проверить информацию о продаже земель Узбекистану

Депутат Торобай Зулпукаров попросил правительство проверить информацию о продаже земли в Ноокатском районе Узбекистана. С такой просьбой сегодня, 12 января, на заседании парламента депутат обратился заместителю руководителя аппарата правительства Ашырбеку Темирбаеву.

По его словам, в СМИ появилась информация, что 131 гектар земли в двух айыл октмоту Ноокатского района продали. "Ашырбек Мойдунович, проверьте подлинность этой информации, народ ждет вашего ответа", - добавил народный избранник.

Также Зулпукаров добавил, что если это правда, нужно возбудить уголовное дело и ответственные должны понести наказание.

Отметим, сегодня Жогорку Кенеш рассматривает первый вопрос "Разное".