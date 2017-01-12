Патрульная милиция по горячим следам задержала автоугонщика

Милиционеры задержали бишкекчанина, подозреваемого в угоне.

11 января с заявлением в УВД Ленинского района обратился 25-летний бишкекчанин К.В. Потерпевший сообщил, что около 2-х часов ночи неизвестные лица незаконно завладели автомашиной марки "Хонда Акура", припаркованной на пересечении улицы Фрунзе и бульвара М. Гвардии.

Сотрудниками Управления патрульной милиции по горячим следам задержан 19-летний А.А., проживающий в столице.

В настоящий момент подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следственным отделом УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК КР (незаконное завладение автотранспортным средством).

Проводится дальнейшее расследование.