Патрульная милиция по горячим следам задержала автоугонщика

Молодцы конечно, хоть как-то работают. Но и автоугонщиков у нас в стране профессиональных нет, поэтому так легко поймали. Одни малолетки угоняют машины без сигнализации, чтобы покататься или в надежде продать по запчастям.
Милиционеры задержали бишкекчанина, подозреваемого в угоне.
11 января с заявлением в УВД Ленинского района обратился 25-летний бишкекчанин К.В. Потерпевший сообщил, что около 2-х часов ночи неизвестные лица незаконно завладели автомашиной марки "Хонда Акура", припаркованной на пересечении улицы Фрунзе и бульвара М. Гвардии.
Сотрудниками Управления патрульной милиции по горячим следам задержан 19-летний А.А., проживающий в столице.
В настоящий момент подозреваемый водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек. Следственным отделом УВД Ленинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК КР (незаконное завладение автотранспортным средством).
Проводится дальнейшее расследование.