Двое парней ограбили игровой зал в Бишкеке

Сотрудники милиции задержали парней, которые в конце декабря ограбили игорное заведение. Об этом сообщает ГУВД столицы.

Уточняется, что 27 декабря в игровой зал на улице Тоголок Молдо вошли двое парней, которые совершили разбойное нападение. Они проникли в зал в масках, применили силу в отношении кассира и забрали 126 тысяч сомов.

В ходе рейдовых мероприятий злоумышленников удалось задержать. Ими оказались два парня 23 лет. В настоящий момент налетчики взяты под стражу. Им предъявлено обвинение по статье 168 "Разбойное нападение" УК КР.