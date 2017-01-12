Двое парней ограбили игровой зал в Бишкеке

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Глеб Куренев

Сотрудники милиции задержали парней, которые в конце декабря ограбили игорное заведение. Об этом сообщает ГУВД столицы.

Уточняется, что 27 декабря в игровой зал на улице Тоголок Молдо вошли двое парней, которые совершили разбойное нападение. Они проникли в зал в масках, применили силу в отношении кассира и забрали 126 тысяч сомов.

В ходе рейдовых мероприятий злоумышленников удалось задержать. Ими оказались два парня 23 лет. В настоящий момент налетчики взяты под стражу. Им предъявлено обвинение по статье 168 "Разбойное нападение" УК КР.

URL: http://www.vb.kg/353472
Теги:
ГУВД, ограбление, разбой, Бишкек
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