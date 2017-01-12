Экзамены в университетах будут принимать только под видеонаблюдением

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Айдана Абдуваитова

В аудиториях для приема экзаменов в вузах и училищах установят видеокамеры. Соответствующий приказ министр образования и науки Гульмира Кудайбердиев подписала 28 декабря.

Теперь в специальных помещениях, где будут проходить промежуточные и государственные экзамены и зачеты, должны быть установлены видеокамеры. Все записи приемов экзаменов должны храниться в видеоархиве университета.

Управление надзора и контроля качества образования министерства будет проверять эти записи на возможные нарушения при сдаче экзаменов.

Видеокамеры должны быть установлены до 20 января.

Свое решение ведомство объясняет борьбой с коррупцией в университетах.

Отметим, в течение последних лет общественность жаловалось на возрастающую коррупцию в системе образования. Родители жаловались, что администрации школ требуют взятку при приеме учеников, в университетах и училищах также практикуется взяточничество при зачислении студента или сдаче экзаменов.

URL: http://www.vb.kg/353474
Теги:
вуз, коррупция, образование, Министерство образования
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Комментарии
Работодатель
12.01.2017, 11:23

Гульмира Кудайбердиева спуститесь на землю, либо вы лоббируете свой бизнес...

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гражданин
12.01.2017, 11:31

И что даст эти камеры , сначала надо себя исправить .Не надо бояться с камер наблюдения или их проверяющих .В этом мире оригинальная видеокамера это - Аллах. Вот этой камеры должны бояться!!!!

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