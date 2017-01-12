Экзамены в университетах будут принимать только под видеонаблюдением

В аудиториях для приема экзаменов в вузах и училищах установят видеокамеры. Соответствующий приказ министр образования и науки Гульмира Кудайбердиев подписала 28 декабря.

Теперь в специальных помещениях, где будут проходить промежуточные и государственные экзамены и зачеты, должны быть установлены видеокамеры. Все записи приемов экзаменов должны храниться в видеоархиве университета.

Управление надзора и контроля качества образования министерства будет проверять эти записи на возможные нарушения при сдаче экзаменов.

Видеокамеры должны быть установлены до 20 января.

Свое решение ведомство объясняет борьбой с коррупцией в университетах.

Отметим, в течение последних лет общественность жаловалось на возрастающую коррупцию в системе образования. Родители жаловались, что администрации школ требуют взятку при приеме учеников, в университетах и училищах также практикуется взяточничество при зачислении студента или сдаче экзаменов.