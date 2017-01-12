Уроженец Кыргызстана задержан в России за кражу телевизора

Сотрудники полиции России задержали 36-летнего уроженца Кыргызстана, который подозревается в краже телевизора из сауны в городе Иваново. Об этом сообщает МВД России по Ивановской области.

Уточняется, что администрация сауны сообщила о краже техники стоимостью 10 тысяч рублей. В ходе расследования личность вора была установлена. Им оказался 36-летний уроженец Кыргызстана, который ранее отдыхал в сауне.

Подозреваемый признался в содеянном и написал явку с повинной. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 "Кража" УК РФ. Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы. Краденный телевизор изъяли и вернули владельцам.