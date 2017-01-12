В Баткенской области зафиксировано землетрясение

Сегодня, 12 января, в 07.25 в сейсмологической станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 3 балла.

Очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в 4-х км к северо-западу от села Бешкент, в 6-ти км к северу от села Карла-Маркса, в 28-ми км к северо-западу от г. Сулюкты, в 82-ми км к юго-западу от г. Баткен.

В населённых пунктах республики интенсивность землетрясения составляла в селах Карла-Маркса, Бешкент, Джаны-Джер - 3 балла, в селах Джаны-Джол, Эски-Оочу - 2,5 балла, в селах Коргон, Восточный, Кулунду, Ленина, Достук - 2 балла.

Жертв и разрушений нет.