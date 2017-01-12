Фракция "Онугуу-Прогресс" не признает результаты выборов мэра Бишкека

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Аида Джумашева

Фракция "Онугуу-Прогресс" не признает выборы мэра столицы состоявшимися. Об этом сегодня, 12 января, на заседании парламента заявил ее лидер Бакыт Торобаев.

По его словам, выборы градоначальника прошли нечестно.

"Вновь избранный мэр сам организовал митинг в свою поддержку. Выборы прошли нечестно. Он делал пометки на бюллетенях. В Год нравственности, воспитания и культуры мы должны следовать культуре. Не должно проводиться митингов. Митинг проводится, если у оппозиции не хватает других рычагов давления, а тут мэр сам организовал митинг против оппозиции. Фракция "Онугуу-Прогресс" не признает результаты выборов мэра Бишкека", - сказал Торобаев.

Он отметил, что в будущем выборы мэров должны проводиться путем народного голосования

URL: http://www.vb.kg/353477
Теги:
Бакыт Торобаев, выборы, парламент, Бишкек, Албек Ибраимов, Онугуу – Прогресс, мэрия
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Комментарии
Аскар Токтошев
12.01.2017, 11:28
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Комментариев: 10

Надо уметь достойно, красиво проигрывать, а не истерить как бабы. 

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