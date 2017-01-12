В Кадамджае учащиеся профтехлицея учатся в аварийном здании

В Кадамджайском районе Баткенской области профтехлицей признан аварийным, однако несмотря на это, учащиеся продолжают обучение. Об этом сегодня, 11 января, сообщил депутат Сайдолимжон Джураев на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, уже третий год дети обучаются в здании, которое находится в аварийном состоянии. "Им не построили новое здание и не переселили их в другое. Или вы обратите на них внимание только тогда, когда оно развалится?" - вопросил депутат.

Он добавил, что уже не раз обращались к правительству по этому вопросу, однако ответа так и не получили. Депутат считает, что необходимо построить им новый учебный корпус, так как это не потребует много средств, тем более уже готова смета.