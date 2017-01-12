Телефон доверия для детей закрыли из-за нехватки денег в бюджете

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Аида Джумашева

Горячую линию для детей, пострадавших от насилия, закрыли из-за дефицита бюджета. Об этом сегодня, 12 января, на заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева.

По ее словам, нравственность и культура, прежде всего, начинаются с семьи, и государство должно обращать на это особое внимание.

"Вы, ссылаясь на дефицит бюджета, закрываете эту горячую линию, но ведь вопрос семьи у нас должен быть в приоритете и на это должны изыскать средства", - сказала она.

Напомним, детский телефон доверия при институте омбудсмена начал работу в сентябре 2015 года в рамках проекта Молодежной правозащитной группы при поддержке Европейского союза. По завершении проекта Международная тюремная реформа изыскала средства, чтобы продлить работу службы еще на несколько месяцев. Затем институт омбудсмена обратился в правительство Кыргызстана с просьбой выделить бюджетные средства, однако им было отказано в связи с дефицитом бюджета.

URL: http://www.vb.kg/353482
Теги:
Айнуру Алтыбаева, бюджет, дети, насилие, омбудсмен
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