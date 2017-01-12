Задержан взорвавший дерево в парке Ата-Тюрка мужчина

Сотрудники МВД задержали мужчину, который взорвал дерево в парке Ата-Тюрка. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, задержанный признался в содеянном. 10 января по его месту жительства провели обыск и обнаружили гильзы 12-го калибра, целлофановый пакет с порошком серого цвета, гладкоствольное двуствольное ружье 12-го калибра в разобранном виде, пустые стеклянные бутылки из-под химических веществ, множество других ёмкостей и сотовых телефонов, литература и учебники по химии, мотки проводов, матерчатая маска с прорезами для глаз и рта. Всё найденное было изъято.

В настоящий момент проводится расследование и устанавливается причастность задержанного к аналогичным преступлениям. По предварительным данным, он состоит на учете в Республиканском центре психического здоровья. Ранее мужчина был судим за кражу.

Мужчина водворен в ИВС. Расследование продолжается.

Напомним, 4 января в социальных сетях появилась информация о том, что рано утром жители южной части столицы слышали шум от взрыва. Возле здания Генпрокуратуры милиция нашла разорванное от взрыва дерево.