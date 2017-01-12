ГКНБ хотят пригласить в парламент по делу об оскорблениях в соцсетях

"ГКНБ имеет право вести оперативно-разыскную работу в случае, если есть угроза. Статья 16 об органах национальной безопасности дает право расследования", - заявила депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина, комментируя вопрос о выявлении оскорбителей президента в социальных сетях.

"ГКНБ имеет право давать официальное предупреждение. Свобода слова не означает вседозволенность. На президента в суд подают - ни в одной стране нет такого. Данный официальный запрос я отправила в ГКНБ, пользуясь правом о статусе депутата, потому что было обращение и я обязана была отреагировать. Пять лет идет оскорбление личности президента. Почему граждан нельзя оскорблять, а президента можно? Президент является гражданином страны. Да, должна быть конструктивная критика, пожалуйста, но не оскорбления. Органы нацбезопасности должны были реагировать и они работают. Никакого тайного следствия не было, ведь эти посты не под грифом "секретно" или "ДСП". Ко мне тоже угрозы пошли после данного запроса. Нужно перейти от слов к делу", - сказала Карамушкина.

На это депутат от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова предложила пригласить в парламент представителей Генпрокуратуры и ГКНБ.