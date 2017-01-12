В Таджикистане браки смогут заключать только квалифицированные имамы

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В ближайшее время многие священнослужители в Таджикистане будут лишены возможности проводить религиозный обряд бракосочетания - "никах". Эта обязанность будет возложена на имам-хатибов мечетей.

Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов при правительстве Таджикистана направил в нижнюю палату парламента и Генеральную прокуратуру проект закона, согласно которого мусульманский обряд бракосочетания могут проводить только имам-хатибы зарегистрированных мечетей.

Хусейн Шокиров, руководитель Управления религиозных организаций Комитета по делам религии, сказал, что другие священнослужители за "незаконный" обряд "никах" могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности. По его словам, новое правило вводится для того, чтобы прекратить практику заключения ранних браков, не допустить "никах" до регистрации брака в загсе.

В январе 2011 года были внесены поправки с Семейный кодекс Таджикистана, которые не допускают совершения мусульманского обряда без наличия документа о законной регистрации брака. Имам-хатибы, прежде чем провести обряд "никах", должны удостовериться, что молодая пара уже зарегистрировалась в загсе, говорит Хусейн Шокиров.

Напомним, ранее в Таджикистане были запрещены родственные браки – в середине марта прошлого года президент Эмомали Рахмон подписал закон о поправках в Семейный кодекс, в соответствии с которыми новобрачные до свадьбы должны в обязательном порядке проходить генетическое обследование.

URL: http://www.vb.kg/353487
Теги:
религия, Таджикистан
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