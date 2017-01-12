Депутат потребовал уволить глав убыточных госпредприятий

187  0
Гулиза Авазова

Депутат Жогорку Кенеша Тынчтыкбек Шайназаров потребовал уволить глав убыточных государственных предприятий и компаний. Об этом он сказал сегодня, 12 января, на заседании Жогорку Кенеша.

Также он добавил, что нужно уволить глав убыточных предприятий с государственной долей.

Шайназаров отметил, что прочитал финансовые отчеты этих компаний и все они идут "с минусом". В частности, такие предприятия, как "Электрические станции", "Кыргыз темир жолу", "Дастан", а также национализированные пансионаты наносят урон бюджету на миллиарды сомов."Так зачем держите этих руководителей?" - спросил он.

Напомним, с начала недели комитеты Жогорку Кенеша обсуждают деятельность госпредприятия "Кыргыз темир жолу", которое за три года получило прибыль более 2,2 млрд сомов, из них всего 24 млн перевели в бюджет, а остальную сумму оставили на предприятии. Тем самым был нанесен ущерб бюджету государства минимум на $200 млн.

URL: http://www.vb.kg/353489
Теги:
железная дорога, экономика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  