Депутат потребовал уволить глав убыточных госпредприятий

Депутат Жогорку Кенеша Тынчтыкбек Шайназаров потребовал уволить глав убыточных государственных предприятий и компаний. Об этом он сказал сегодня, 12 января, на заседании Жогорку Кенеша.

Также он добавил, что нужно уволить глав убыточных предприятий с государственной долей.

Шайназаров отметил, что прочитал финансовые отчеты этих компаний и все они идут "с минусом". В частности, такие предприятия, как "Электрические станции", "Кыргыз темир жолу", "Дастан", а также национализированные пансионаты наносят урон бюджету на миллиарды сомов."Так зачем держите этих руководителей?" - спросил он.

Напомним, с начала недели комитеты Жогорку Кенеша обсуждают деятельность госпредприятия "Кыргыз темир жолу", которое за три года получило прибыль более 2,2 млрд сомов, из них всего 24 млн перевели в бюджет, а остальную сумму оставили на предприятии. Тем самым был нанесен ущерб бюджету государства минимум на $200 млн.