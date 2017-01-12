Минобразования: В Кыргызстане 187 частных школ

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Аида Джумашева

Сегодня, 12 января, на заседании парламента депутат от фракции "Бир Бол" Акылбек Жапаров задал вопрос заместителю министра образования и науки Токтобюбю Ашымбаевой о количестве частных школ. Он поинтересовался, есть ли утвержденные стандарты частных образовательных учреждений.

По словам Ашымбаевой, в стране всего функционируют 2 тыс. 218 школ, из которых 187 - частные.

"В Чуйской области функционируют 24 частные школы, в Таласе – 5, в Нарыне – 1, в Оше и Ошской области – 4, в Джалал-Абадской области – 14, в Бишкеке – 84. Каждая школа вводит программу по своему смотрению. При получении лицензии каждая частная школа должна выполнить объем государственных стандартов", - проинформировала представитель ведомства.

Жапаров также задал вопрос о прейскуранте цен частных школ. Замминистра ответила, что у каждой школы разные цены на образование. Минимальная стоимость обучения варьируется от 10 тысяч сомов и выше, а самая высокая - от $3 до 5 тысяч в год.

URL: http://www.vb.kg/353491
Теги:
дети, образование, парламент, школа, Министерство образования
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