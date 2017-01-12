Работникам культуры предлагают поднять зарплату в Год нравственности

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Гулиза Авазова

Депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев предложил поднять заработную плату работникам культуры. Такое предложение он внес сегодня, 12 января, на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, раз этот год объявлен Годом нравственности, воспитания и культуры, нужно обращать внимание на сферу искусства, кинематографии и в целом на культуру.

"Нужно поднять уровень нравственности и воспитания. Для этого должны сделать все, чтобы деятели культуры имели достойный уровень жизни", - сказал он.

Он отметил, что необходимо изыскать средства, чтобы поднять им зарплату.

URL: http://www.vb.kg/353492
Теги:
зарплата, культура
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