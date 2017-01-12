Карамушкина: Программа обучения в частных школах – кто во что горазд

Очень верное замечание! Во всём мире частная школа означает более качественное образование и лучшие условия для детей. А у нас это просто значительно более высокая стоимость собственно обучения и абсолютное отсутствие стройной программы обучения. Под личиной авторских учебников, программ и т.д. часто прячется желание авторов подзаработать, а не дать более качественный продукт.

Все частные школы без исключения покрыты ореолом исключительности и некой недоступности. Создаётся искусственный дефицит мест, какие-то тестирования и т.д., что порождает у родителей страх потерять заветное место в частной школе. Отсюда подхалимство и страх высказать какое-то недовольство происходящим в школах.

Почему Министерство просвещения, выдавая лицензии, пускает дело на самотёк? Почему нигде нет никакой обратной связи с родителями? Почему во всех интервью чинуши из минпроса твердят, что у родителей одна проблема - поборы? Ничего подобного!!! Проблем целый воз!

Давайте организуем круглый стол или обратную связь родителей с педагогами и сотрудниками министерства образования. Давайте откажемся от практики открытых уроков по причине их показушности и введём практику спонтанных проверок. Почему бы не проводить уроки самим специалистам контролирующих органов, чтобы составить объективное представление о качестве образования? Что трудного провести во время посещения учебных заведений поголовного опроса учащихся с тем, чтобы определить реальный уровень подготовки учеников? Зачем выдавать лицензии налево и направо невзирая на качество обучения, на уровень подготовки преподавательского состава? Кто проверяет у учителей планы уроков, месячный и годовой планы? Ни для кого не секрет, что те учителя, что в фаворе у руководства учебного заведения и работают годами, а правдолюбцы, даже если они и правы, вынуждены уходить!

Родители отдают своих детей в частные школы, выкладывая кругленькую сумму за обучение, не для того, чтобы упомянуть о том, что ребёнок ходит в частную школу, а для того, чтобы дать ребёнку лучшее образование. А что получают взамен? Одни понты и пшик? К чему вводятся какие-то предметы, отнимающие время и силы от общепринятых? А всякие мероприятия в ущерб учебному плану? Исключительно для того, чтобы пустить пыль в глаза гостям, спонсорам и попечителям?

Огромная просьба к госпоже Карамушкиной не оставлять эту проблему нерешённой! В конце концов, речь идёт о будущих поколениях нашей страны, о будущем нашего государства!