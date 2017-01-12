Субподрядчик сбежал при строительстве школы. В еще одной обвалился пол

Субподрядчик сбежал при строительстве одной из школ, в другом учебном заведении пол обвалился еще до официального открытия.

Депутат Торобай Зулпукаров обратил внимание правительства на две школы в регионах, на строительство и капитальный ремонт которых были выделены средства из госбюджета.

По данным парламентария, на капитальный ремонт школы в айыл окмоту Гулустан Ноокатского района уже выделены средства из госбюджета, однако сделанная работа не стоит и половины этих средств. "Субподрядчик сбежал, а школа в плохом состоянии. Несмотря на это директора заставляют, чтобы он подписал акт приема-передачи", - сообщил он.

Кроме того, после строительства школы в Темир-Коргоне пол обвалился еще до ее открытия.

"Деньги были выделены из турецкого гранта. Зачем мы выделяем средства, если мы не можем их проконтролировать?" - сказал он.