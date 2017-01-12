На онлайн-аукцион выставили еще 159 "крутых" номеров

380  0
Айдана Абдуваитова

Государственная регистрационная служба продолжит онлайн-аукцион автомобильных VIP-номеров.

Как сообщается на сайте ГП "Инфоком", следующий аукцион стартует 16 января и продлится до 20 января. На этот раз на продажу выставлены 159 номеров серии ААВ, AAD, AAC - 78 номеров по Бишкеку и 81 номер по Чуйской области.

Стартовая цена зависит от комбинации цифр и букв. Минимальная для многих из них составляет 27 тысяч сомов. Самый дорогой комплект - это номер "001" трех серий, его стартовая цена составляет 63 тысячи сомов.

Напомним, впервые на онлайн-аукцион номера были выставлены 21 сентября. 28 сентября номер - 777 ААА (01 - регион Бишкек) был продан за рекордную сумму в 1 млн 700 тыс. сомов.

В ГРС отмечали, что 91% поступивших от продажи средств будет направлен в бюджет.

URL: http://www.vb.kg/353498
Теги:
аукцион, ГРС
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  