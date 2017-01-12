На онлайн-аукцион выставили еще 159 "крутых" номеров

Государственная регистрационная служба продолжит онлайн-аукцион автомобильных VIP-номеров.

Как сообщается на сайте ГП "Инфоком", следующий аукцион стартует 16 января и продлится до 20 января. На этот раз на продажу выставлены 159 номеров серии ААВ, AAD, AAC - 78 номеров по Бишкеку и 81 номер по Чуйской области.

Стартовая цена зависит от комбинации цифр и букв. Минимальная для многих из них составляет 27 тысяч сомов. Самый дорогой комплект - это номер "001" трех серий, его стартовая цена составляет 63 тысячи сомов.

Напомним, впервые на онлайн-аукцион номера были выставлены 21 сентября. 28 сентября номер - 777 ААА (01 - регион Бишкек) был продан за рекордную сумму в 1 млн 700 тыс. сомов.

В ГРС отмечали, что 91% поступивших от продажи средств будет направлен в бюджет.