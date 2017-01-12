Недалеко от границы с Казахстаном засняли мифическое животное

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В Youtube появилось видео мифического животного, известного под именем "Красный олень озера Эби".

Исследователям дикой природы удалось снять на инфракрасную камеру неизвестное науке животное в провинции Синьцзян на северо-западе Китая, недалеко от границы с Казахстаном.

Загадочный вид, похожий на смесь лошади и оленя, попал в объектив в природном заповеднике в районе озера Эби. Оно мало изучено и считается мифическим, так как встречается чрезвычайно редко. Чуть ли не единственную особь удалось поймать в 2004 году. С тех пор близко животное практически не видели.

URL: http://www.vb.kg/353499
Теги:
Казахстан, Китай, наука
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