Салянова ГП "Кыргыз-Комур": Вы виноваты, что вовремя не поставили уголь

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Аида Джумашева

В Ак-Талинском районе Нарынской области правоохранительные органы задержали людей, рубивших деревья из-за нехватки угля. Об этом сегодня, 12 января, на заседании парламента заявила депутат от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова.

По ее словам, информация об этом поступила от жителей района сегодня.

"В Ак-Тале нет угля. Мне сегодня поступило сообщение о том, что задержали лиц, которые рубили деревья. Прошу разобраться в этом деле правоохранительные органы. Я еще уточню эти факты. Ваша вина в том, что вы не поставили уголь в свое время. Вы продаете уголь килограммами. Вам должно быть стыдно за это", - сказала Салянова.

URL: http://www.vb.kg/353501
Теги:
Нарынская область, парламент, уголь
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Комментарии
самара
12.01.2017, 15:38

чем заниматься пустословием лучше бы реальными решениями вопросов занялись

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Jen Jelaous
12.01.2017, 16:12
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По углю виноваты местные богатеи, что скупили шахты, а работать не могут. В их числе ата-мекен, онугуушники

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Бекзат Асаналиев
12.01.2017, 16:54
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Салянова погнала? 


Вы продаете уголь килограммами. Вам должно быть стыдно за это

вчера только сама сказала что покупают килограммами потому что денег нет. 

а сегодня уже стыдно должно быть за это? капец заботится о народе...

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