Салянова ГП "Кыргыз-Комур": Вы виноваты, что вовремя не поставили уголь

В Ак-Талинском районе Нарынской области правоохранительные органы задержали людей, рубивших деревья из-за нехватки угля. Об этом сегодня, 12 января, на заседании парламента заявила депутат от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова.

По ее словам, информация об этом поступила от жителей района сегодня.

"В Ак-Тале нет угля. Мне сегодня поступило сообщение о том, что задержали лиц, которые рубили деревья. Прошу разобраться в этом деле правоохранительные органы. Я еще уточню эти факты. Ваша вина в том, что вы не поставили уголь в свое время. Вы продаете уголь килограммами. Вам должно быть стыдно за это", - сказала Салянова.