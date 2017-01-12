Книги Чингиза Айтматова заняли первые места в рейтинге продаж в Ташкенте

На торговой ярмарке "Мир книг" в Ташкенте объявлены рейтинги самых продаваемых в 2016 году книг в Узбекистане, сообщает http://www.centralasian.org/.

В разделе "Общественно-политическая литература" первой в рейтинге оказалась книга Ислама Каримова "Юксак маънавият – енгилмас куч" (Высокая духовность - непобедимая сила). Еще три произведения первого президента Узбекистана вошли в пятерку самых популярных книг этого жанра, сообщают местные СМИ.

Среди духовно-просветительской литературы самыми востребованными были произведения авторов Тахира Малика и покойного шейха Мухаммада Содика Мухаммада Юсуфа ("Духовное воспитание").

В разделе "Художественная литература" читатели Узбекистана отдали предпочтения произведениям Чингиза Айтматова, Уткира Хашимова, и Марселя Бриона.