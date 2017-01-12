На Азиатских играх в помещениях по борьбе алыш будут разыграны 24 медали

Сегодня, 12 января, директор Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта Канат Аманкулов встретился с президентом Международной федерации по борьбе на поясах алыш Гинтаутасом Вилейтой.

Как сообщили в пресс-службе госагентства, встреча прошла целях совместной подготовки к предстоящим Азиатским играм в закрытых помещениях, которые пройдут осенью 2017 года в городе Ашхабад (Туркменистан).

Отметим, национальная борьба алыш была включена в программу предстоящих Игр-2017.

Во время встречи Аманкулов отметил готовность госагентства оказать поддержку с подготовкой и проведением состязаний по алышу в Ашхабаде.

"Алыш является кыргызской национальной борьбой, и Кыргызстан заинтересован в популяризации данного вида спорта за рубежом. Борьба алыш должна стать визитной карточкой Кыргызстана на международной спортивной арене", - сказал глава госагентства.

По мнению Аманкулова, игры в Ашхабаде - одни из главных спортивных мероприятий этого года, где спортсмены Кыргызстана должны выступить достойно. Для подготовки сборных команд по борьбе алыш и содействия организационному комитету будет выработан план мероприятий с бюджетом. При создании этого плана госагентство будет работать с Национальным олимпийским комитетом КР и Федерацией борьбы алыш КР.

Как отметил президент Международной федерации, на этих Играх-2017 будет разыграно 100 медалей по различным видам борьбы, из них 24 медалей по борьбе алыш..

Он добавил, что состязания в Ашхабаде являются трамплином на летние Азиатские игры.

Кроме того, сообщается, в этом году Дирекция по национальным видам спорта совместно с Международной федерацией проведет 4 семинара для судьей и тренеров по борьбе алыш.