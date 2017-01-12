Турецкие парламентарии подрались в ходе обсуждений поправок в Конституцию

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Депутаты турецкого парламента подрались во время обсуждения поправок в конституцию страны.

Дебаты переросли в кулачный бой после того, как представители оппозиционной Народно-республиканской партии заблокировали трибуну. В ходе потасовки заместитель руководителя правящей Партии справедливости и развития Фатих Шахим получил перелом носа.

Проект новой конституции предусматривает кардинальное усиление полномочий президента. В частности, глава государства сможет сам возглавить кабинет министров либо единолично назначать главу правительства. Кроме того, в случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы.

URL: http://www.vb.kg/353506
Теги:
парламент, Турция, драка
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