Джордж Мартин закончит книгу "Ветры зимы" в этом году. Хотя, может, и нет

Известный американский писатель Джордж Мартин обещает выпустить продолжение эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2017 году, сообщает Росбалт. На страничке в одной из социальных сетей он признался, что очередной, шестой роман под названием "Ветры зимы" находится в финальной стадии.

"Еще не закончен, но прогресс есть. Не такой, как я рассчитывал год назад, когда надеялся, что все будет закончено уже к этому времени. Теперь, я думаю, что закончу в этом году", - написал Мартин в своем LiveJournal.

"Но я так думал и год назад", - отметил он.

Предыдущий том эпопеи - "Танец с драконами" - был опубликован еще в 2011 году.

Джордж Мартин также сообщил, что расстроен итогами прошедшей церемонии награждения "Золотого глобуса", на которой сериал "Игра престолов", снятый по "Песне льда и пламени", не получил ни одной награды.

Ранее сообщалось, что съемки восьмого, заключительного сезона "Игры престолов" начнутся в сентябре 2017 года. Предполагается снять шесть серий, которые выйдут на экраны в 2018 году.

"Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. Летом этого года зрители увидят седьмой сезон, состоящий из семи серий. Как сообщалось, в сериале появится ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, который сыграет немого моряка на пиратском корабле "Тишина".