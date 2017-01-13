Самоочищающийся небоскреб напечатают на принтере

Американская компания Arconic представила модель модульного небоскреба из самоочищающегося материала, который способен поглощать смог. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на Business Insider.

Высота небоскреба превысит 4,8 тысячи метров. Экстерьер здания будет покрыт материалом EcoClean - это керамические панели, которые были разработаны в 2004 году и использовались для самоочищения духовых печей. Эмаль панелей содержит наноячейки с химическими веществами: посредством света те связываются с водяным паром и выделяют свободные радикалы, разрушая токсины.

Архитектура небоскреба будет модульной. Благодаря решению Bloomframe окна сооружения смогут превращаться в балкон с помощью моторизированного механизма. Весь процесс будет занимать около одной минуты, а элементы сооружения будут напечатаны на 3D-принтере. Таким образом компания рассчитывает сделать здание подвижным и сэкономить на строительстве карнизов.

Проект приурочен к кампании под названием "Джетсоны" - это отсылка к американскому научно-фантастическому мультсериалу, повествующему о событиях 2062 года. Сам ситком выпускался с 1962 года. Помимо футуристичных зданий ранее Arconic представляла другие концепты: так, ей принадлежат проекты летающих автомобилей, деталей самолетов с улучшенной аэродинамикой.