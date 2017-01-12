Опрос "ВБ": почему Бишкек называется Бишкеком? Горожане не знают

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Глеб Куренев

Сегодня, 12 января, депутаты парламента предложили установить памятник Бишкек баатыру, в честь которого названа столица. Однако, народный избранник Дастан Джумабеков заявил, что многие даже не знают, почему Бишкек именуется Бишкеком. Он заметил, что многие не знают историю названия города и ошибочно путают с инструментом для варки кумыса. Именно по этой причине и предлагается установить памятник Бишкек баатыру.

Столица Кыргызстана успела побывать и Пишпеком, и Фрунзе, и Бишкеком. С каждым из этих названий связана отдельная история и определенный этап развития государства и культуры.

Пишпек

Пишпек был одним из крупнейших городов средневековья. Он располагался на территории современного Бишкека и его площадь составляла около 30 квадратных километров. Упоминание о городе датируется еще 568 годом.

В 1825 году на территории нынешнего Бишкека была основана крепость Пишпек, где располагался крупнейший в Чуйской долине гарнизон. В крепости собирали налоги с караванов.

Уже в середине 19 века в крепости было более тысячи дворов. Сама она была окружена рвом, наполненным водой.

Фрунзе

12 мая 1926 года город переименовывают во Фрунзе в честь Михаила Фрунзе. С 1936 года он становится столицей Киргизской ССР. С тех пор начинается активное развитие города, строится множество административных и культурных заведений. Фрунзе считается одним из самых зеленых городов во всем СССР.

Тогда же столицу делят на 4 района - Ленинский (раньше назывался Пролетарский), Свердловский, Первомайский и позднее всех появился Октябрьский.

Кстати, и по сей день в столице Кыргызстана сохранилось одно из самых старых зданий. Саманный дом Михаила Фрунзе был построен в 1885 году, сейчас вокруг него образовался Дом-музей Фрунзе.

Бишкек

1 февраля 1991 года Фрунзе переименовывают в Бишкек. Такое решение было принято Верховным советом Киргизской ССР. С тех пор произошло множество изменений. Но город продолжал расширяться, застраиваться и хорошеть.

В современном Бишкеке, как и в других крупных городах, есть свои проблемы. Например, дороги и постоянные стройки. Но, тем не менее, в городе чтят историю. Об этом говорит большое количество памятников как советской, так и более давней эпохи.

Бишкек баатыр

Так откуда же появилось название Бишкек? Версии две: Бишкек баатыр и инструмент для перемешивания кумыса.

Легенда о Бишкек баатыре рассказывает о храбром воине, который побеждал врагов благодаря непредсказуемости и тактике. Чтобы объединить разрозненные кыргызские племена, он последовал мудрости "Бери не жену, а родню", и женился на дочери уважаемого человека из Таласской долины. У них родились дети: Манаккозу, Баймурат, Манапбай, Ырыскул. А на распутье девяти дорог Бишкек построил базар.

После смерти баатыра то место, где он жил, и назвали Бишкек. Кстати, его кумбез располагался на месте бывшего кинотеатра "Иссык-Куль".

Что действительно удручает, горожане не знают, почему столица Кыргызстана называется Бишкек. Большая часть не знает ни про баатыра, ни про инструмент. Они даже не задумывались об этом. В ходе опроса люди просто проходили мимо, не зная что ответить. И быть может, установка памятника действительно подтолкнет жителей и гостей столицы хоть немного задуматься о истории города.

URL: http://www.vb.kg/353519
Теги:
опрос, памятник, Бишкек
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