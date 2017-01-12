ЦИК: Депутаты местных кенешей скоро получат значки и удостоверения

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Аида Джумашева

ЦИК намерена выдать значки и удостоверения депутатам местных кенешей в ближайшее время. Об этом сегодня, 12 января, на заседании парламента заявила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, сейчас вновь избранным депутатам местных кенешей выданы временные удостоверения, что практикуется во всем мире.

"На закупку нагрудных знаков и удостоверений был объявлен тендер на сумму 4,5 млн и 1,8 млн сомов соответственно. Выигравшее тендер ОсОО "Медальер" не выполнило все требования. Сейчас мы ждем решения суда. Мы намерены в кратчайшие сроки обеспечить депутатов значками и удостоверениями. Они зарегистрированы депутатами местного кенеша с первого заседания", - сказала Шайлдабекова.

URL: http://www.vb.kg/353520
Теги:
местный кенеш, парламент, ЦИК
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