Facebook создаст технологию чтения мыслей

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Facebook займется разработкой нейрокомпьютерных технологий, с помощью которых можно будет читать и передавать мысли. Об этом основатель и глава соцсети Марк Цукерберг рассказал во время очередной сессии вопросов и ответов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Business Insider.

"Я думаю, однажды мы сможем общаться друг с другом, передавая мысли с помощью компьютерных технологий. Вы просто подумаете о чем-то, и ваши друзья смогут вас "услышать", - отметил он.

В середине 2016 года Facebook сформировал секретное исследовательское подразделение Building 8, которое, по слухам, занимается разработкой технологий для передачи мыслей с помощью компьютеров. Сотрудники Building 8 должны иметь опыт работы с "нейровизуализацией" и "электрофизиологическими данными".

На должность инженера нейрокомпьютерных технологий подразделению требуется доктор наук по нейробиологии, а в описании другой вакансии указано, что соискатель должен быть специалистом по разработке "алгоритмов обработки аудиосигналов" для создания "коммуникационной вычислительной платформы будущего".

С сентября 2016 года Building 8 возглавляет Марк Шевийе (Mark Chevillet) - автор образовательной программы по прикладной нейробиологии для Университета Джонса Хопкинса.

URL: http://www.vb.kg/353522
Теги:
Facebook, наука
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