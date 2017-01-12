В Баткенской области скоро введут в эксплуатацию новые школы

Премьер-министр сегодня, 12 января, в рамках рабочей поездки по Баткенской области ознакомился с ходом строительства социальных объектов.

Так, с его участием состоялась церемония открытия детского сада в селе Ортобоз Баткенского района. Глава правительства от имени президента Алмазбека Атамбаева поздравил местных жителей с этим знаменательным событием. Он подчеркнул, что одним из приоритетных направлений государственной политики является поддержка приграничных районов, и в дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена.

К сожалению, со времен обретения независимости страны около 90% детских образовательных учреждений были приватизированы, напомнил Сооронбай Жээнбеков. И лишь малая доля возвращена государству в соответствии с законодательством страны. При этом премьер-министр заверил, что правительством будет продолжена работа по возврату приватизированных и строительству новых дошкольных образовательных учреждений.

Далее глава кабмина осмотрел ход строительства средней школы имени Мусы Кадыра в селе Паскы-Арык Баткенского района. По сообщению директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР Бактыбека Абдиева, строительство объекта ведется с прошлого года. Финансирование полностью осуществляется из республиканского бюджета. Школа рассчитана на 150 ученических мест. На сегодняшний день полностью завершено строительство учебного корпуса школы и ведется работа над строительством спортивного зала.

Сооронбай Жээнбеков также посетил строящийся объект - среднюю школу в селе Тогуз-Булак Лейлекского района. Строительство нового объекта ведется 2 года. На сегодня возведен каркас и крыша школы. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 225 ученических мест.

Здесь премьер-министр отметил, что необходимо применять передовые технологии, в частности, применять новые технологии по энергосбережению. При этом он подчеркнул, что на стадии проектирования необходимо принимать во внимание создание максимально благоприятных условий для учащихся.

Далее премьер-министр ознакомился с ходом строительства профессионального лицея № 48 в городе Исфана Лейлекского района, где обучают по таким специальностям, как повар, слесарь, кондитер, автомастер. Объект считается долгостроем и работы начались аж в 2008 году на территории, где расположено нынешнее здание лицея. На сегодняшний день завершено строительство кровли учебного корпуса и в текущем году планируется сдать его в эксплуатацию, заверил директор Госстроя.