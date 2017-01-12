О!TV лидирует в рейтинге бесплатных приложений

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В конце минувшего года мобильный оператор О! представил мобильное телевидение O!TV. В рамках предложения предусмотрено 130 телеканалов, которые можно смотреть на самых разных устройствах.

Для более удобного просмотра мобильного телевидения компания также презентовала специальное приложение O!TV для смартфонов и планшетов с операционной системой Android и iOS. Буквально спустя несколько недель приложение возглавило чарт "Топ новых бесплатных приложений" на Google Play и App Store в Кыргызстане.

O!TV стремительно поднялась на первое место в рейтинге бесплатных приложений в Google Play, оттеснив другие популярные сервисы. А в App Store приложение входит в топ-10 самых популярных бесплатных приложений, наряду с Facebook, Instagram и 2GIS. Отметим, что рейтинг составляется, основываясь на количестве уникальных пользователей программ в месяц.

"Когда под рукой смартфон или планшет, смотреть любимые фильмы и передачи, быть в курсе новостей, следить за героями любимых телешоу в любое удобное для вас время становится удобнее. Сервис O!TV – это возможность смотреть 130 любимых каналов прямо со своего устройства. Подключив O!TV абоненты смогут превратить свой смартфон или планшет в полноценный телевизор, пользоваться которым можно везде, где есть покрытие сети О!, любые другие мобильные сети или Wi-Fi", – отметил коммерческий директор компании Максим Сидоренко.

Стоит отметить, что для абонентов О! интернет-трафик при просмотре ТВ-каналов на O!TV не тарифицируется.

Для просмотра мобильного телевидения достаточно подключить один из тарифов линейки "Переходи на О!" или услугу O!TV, выбрав подходящий пакет ТВ-каналов. Для более удобного просмотра мобильного телевидения рекомендуется скачать специальное мобильное приложение O!TV в PlayMarket или AppStore. Ознакомиться с подробной информацией по мобильному телевидению O!TV и узнать о подключении пакета ТВ-каналов можно на сайте: https://otv.kg, http://perehodi.o.kg или телефонам 751 и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).

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URL: http://www.vb.kg/353524
Теги:
сотовый оператор, #O!
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