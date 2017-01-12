Председателем Кантского городского кенеша избран представитель СДПК

Вчера, 11 декабря, на первой сессии городского кенеша 27-го созыва председателем избран Азатбек Шайлдабеков, выдвинутый на эту должность коалицией большинства "Кант Ынтымагы", в которую вошли депутаты от СДПК, "Кыргызстана" и "Акшумкара". Коалиция меньшинства (партии "Республика - Ата-Журт" и "Онуугу-Прогресс") выдвинула Максата Коджакматова.

Стоит отметить, в выборах торага участвовали абсолютно все депутаты горкенеша, из них 17 проголосовали за Шайлдабекова и 14 - за Коджакматова.

По словам ответственного секретаря местного парламента Динары Байсаловой, примерно на 60 процентов вновь избранный кенеш состоит из депутатов 26-го созыва, переизбранных на новый срок.

Азатбек Шайлдабеков депутатом стал в 2008 году, в 2012-м он был избран председателем городского кенеша, занимал эту должность до сегодняшнего дня и вновь переизбран. Азатбек Кармабекович Шайлдабеков – родной брат председателя ЦИК, ему 40 лет, в 2001 году он окончил Аграрную академию имени Скрябина.

В отличие от предыдущего созыва, в местном парламенте не представлены "Ата Мекен", "Замандаш" и СССР – до выборов 11 декабря 2016 года эти партии имели по пять мандатов. Как и четыре года назад, нынче больше всего – 12 мандатов у социал-демократов. "Республику - Ата-Журт" представляют 10 депутатов, "Кыргызстан", "Онуугу-Прогресс" и "Акшумкар" - по три депутата.