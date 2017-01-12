Минтранс: Казахстан не эксплуатирует поезда Кыргызстана

Казахстан не эксплуатирует поезда Кыргызстана. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорог в ответ на заявления эксперта Азамата Такырбашева на заседании Комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Напомним, Такырбашев сообщил, что Казахстан заставляет работников железной дороги Кыргызстана принимать их гражданство, а также постепенно перемещает две станции Таласа на станцию Чалдовар.

Скоростной пассажирский поезд, следующий в Москву, выдерживает все параметры скорости и пребывает в пункт назначение за 3,5 дня, как и в советское время. На каждой станции по пути следования поезда проводники не имеют права дополнительно брать пассажиров, так как эти люди будут считаться без соответствующих билетов, и перевозка их запрещена законом.

Существуют процедурные проверки и ревизии по выявлению нарушений со стороны ГП "НК "Кыргыз темир жолу". Но, возможно, есть факты, когда фискальные органы предъявляют нашим пассажирам, если есть факты нарушений. На сегодняшний день в 99% пассажирских поездах ГП "НК "Кыргыз темир жолу" наведен порядок", - говорится в информации ведомства.

Кроме того, Минтранс сообщает, что Азамат Такырбашев был уволен из ГП "НК "Кыргыз темир жолу еще в 1991-1992 годах.

"Он информирует общественность данными за тот период и вводит людей в заблуждение. В начале 90-х Такырбашева перевели на работу в Варшаву, там было представительство ГП "НК "КТЖ" и там он был впоследствии освобожден от занимаемой должности", - сообщают в министерстве.