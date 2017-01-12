На улице Московской загорелся автомобиль. На дороге большая пробка

На пересечений улиц Москоской и Уметалиева, напротив здания Ленинского РОВД, около 18.00 загорелся автомобиль. Причина возникновения пожара пока неизвестна. Автомобиль "Ауди" серьезно пострадал, все, что находится под капотом, выгорело.

Из-за ЧП на Московской образовалась большая пробка. Фактически движение было блокировано. Как рассказали "ВБ" очевидцы, автомобиль загорелся на парковке. Чтобы огонь не перекинулся на рядом стоящие машины, его вытолкали на проезжую часть. Горело очень сильно, рассказал свидетель происшествия, пламя достигало в высоту 2-3 метра. Авто с трудом удалось потушить.