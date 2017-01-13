Официальным символом Азиады-2017 в Ашхабаде выбрано изображение собаки

В качестве официального символа, предстоящих в Ашхабаде игр Азиада-2017 было выбрано изображение туркменской собаки породы алабай.

Туркменские медиа сообщают, что изображения алабая зеленого цвета в национальном красном халате и шапочке, а также спортивной одежде созданы по мотивам традиционных декоративных элементов национального прикладного искусства, но творчески переосмысленных в стилистике современного дизайна.

Как подчеркивает официальная пресса, талисман игр - веселый, дружелюбный щенок с купированными ушами и хвостом должен стать всеобщий любимцем на спортивном мероприятии.

Но защитники прав животных, считают, что использование изображения собаки с купированными ушами и хвостом, в определенной степени пропагандирует безжалостную процедуру над животными, в результате которой животным наносят травмы, отрезая хвосты и уши, безо всякой необходимости.

Известный туркменский конезаводчик Гельди Кяризов полностью поддерживает выбор алабая в качестве символа "Азиады-2017", а купирование ушей и хвоста считает естественным атрибутом туркменского алабая, который является основой древней пастушеской культуры.