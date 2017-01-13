В Астане требуют запретить браки между казахскими девушками и китайцами

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В Астане активисты провели стихийный митинг с требованием запретить браки между казахскими девушками и гражданами Китая. Об этом пишут местные СМИ.

Около 30 человек предлагали крайние меры – немедленно лишать казахстанского гражданства девушек, которые осмелятся связать себя узами брака с представителями Поднебесной. Также на растяжках было написано о том, что необходимо обязать женихов из Китая платить налог в 50 000 долларов за каждую девушку из Казахстана.

Собравшиеся штурмовали брачное агентство, предлагающее услуги по знакомству с китайскими женихами. Они требовали его закрыть.

Новость о том, что к казахстанкам приедут свататься богатые китайские женихи, вызвала широкий общественный резонанс.

URL: http://www.vb.kg/353535
Теги:
Казахстан, Китай
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Комментарии
Али
13.01.2017, 09:31

Нам бы тоже надо призадуматься... с каждым годом много зятьков становится у нас становится из Поднебесной. 

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