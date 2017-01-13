Вице-премьер РФ обвинила гастарбайтеров в препятствовании техпрогрессу

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ВБ

Заместитель главы правительства РФ Ольга Голодец заявила, что трудовые мигранты лишают работодателей стимула способствовать техническому перевооружению России. Об этом сообщают российские СМИ. Она предложила отказаться от низкопроизводительного труда. Вице-премьер обвинила гастарбайтеров в том, что они тормозят техническое перевооружение страны. В выступлении на Гайдаровском форуме в четверг, 12 января, заместитель главы правительства заявила, что работающие в РФ несколько миллионов трудовых мигрантов лишают работодателей стимула к техническому развитию.

"На территории РФ, по разным оценкам, продолжают трудиться около 7 млн человек из других государств. И это, прежде всего, люди, которые занимаются низкоквалифицированным трудом", - заявила Голодец.

Гастарбайтеры, по ее словам, "работают не со знаком "плюс", а со знаком "минус", поскольку, несмотря на то, что они являются неквалифицированными работниками, они, тем не менее, предъявляют к государству "серьезные социальные издержки". "То есть, мы за них все равно платим - платим за образование детей мигрантов, несем серьезные социальные расходы", - полагает российский вице-премьер.

Подобная политика, считает Голодец, дестимулирует работодателей предпринимать шаги по техническому перевооружению России и снижает темпы перехода к "так называемым высокопроизводительным местам". Поэтому, по ее мнению, необходимо отказаться "от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда".

URL: http://www.vb.kg/353537
Теги:
Россия, трудовая миграция
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