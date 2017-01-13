Вице-премьер РФ обвинила гастарбайтеров в препятствовании техпрогрессу

Заместитель главы правительства РФ Ольга Голодец заявила, что трудовые мигранты лишают работодателей стимула способствовать техническому перевооружению России. Об этом сообщают российские СМИ. Она предложила отказаться от низкопроизводительного труда. Вице-премьер обвинила гастарбайтеров в том, что они тормозят техническое перевооружение страны. В выступлении на Гайдаровском форуме в четверг, 12 января, заместитель главы правительства заявила, что работающие в РФ несколько миллионов трудовых мигрантов лишают работодателей стимула к техническому развитию.

"На территории РФ, по разным оценкам, продолжают трудиться около 7 млн человек из других государств. И это, прежде всего, люди, которые занимаются низкоквалифицированным трудом", - заявила Голодец.

Гастарбайтеры, по ее словам, "работают не со знаком "плюс", а со знаком "минус", поскольку, несмотря на то, что они являются неквалифицированными работниками, они, тем не менее, предъявляют к государству "серьезные социальные издержки". "То есть, мы за них все равно платим - платим за образование детей мигрантов, несем серьезные социальные расходы", - полагает российский вице-премьер.

Подобная политика, считает Голодец, дестимулирует работодателей предпринимать шаги по техническому перевооружению России и снижает темпы перехода к "так называемым высокопроизводительным местам". Поэтому, по ее мнению, необходимо отказаться "от низкопроизводительного и низкооплачиваемого труда".