Пакистан заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества с КР

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Пакистан заинтересован в развитии двустороннего сотрудничества с Кыргызстаном. Об этом говорилось на встрече министра экономики КР Арзыбека Кожошева с президентом Исламской Республики Пакистан Мамнуном Хуссейном. Напомним, 11 и 12 января в г. Исламабад прошло 3-е заседание кыргызско-пакистанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Глава государства Хуссейн тепло приветствовал Кожошева и выразил надежду на то, что итоги заседания кыргызско-пакистанского МПК поспособствуют повышению уровня торгово-экономических связей между странами. В этой связи президент Пакистана обратил особое внимание на необходимость расширения и увеличения контактов между политическими, деловыми и научными кругами двух стран. Он подтвердил высокую заинтересованность правительства ИРП в развитии двустороннего сотрудничества с КР.

Передав слова приветствия в адрес главы государства Кыргызстана, президент Пакистана выразил надежду на личное участие Алмазбека Атамбаева в предстоящем Саммите Организации экономического сотрудничества, которое состоится 1 марта в Исламабаде.

Министр экономики КР Кожошев вкратце информировал президента Пакистана Хуссейна об итогах состоявшегося заседания кыргызско-пакистанской МПК и достигнутых договоренностей, направленных на развитие двусторонних связей.

В частности, он позитивно оценил взаимные стремления сторон к укреплению торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также по активизации транспортных связей и продвижения энергетического проекта CASA-1000.

Сопредседатель кыргызской части МПК выразил заинтересованность Кыргызстана в участии в проекте "Китай-Пакистан: Экономический коридор", который способен предоставить всем центральноазиатским странам и Кыргызстану, в частности, наиболее короткий доступ через пакистанские порты к открытому морю.

Кожошев также встретился с премьер-министром ИРП Наваз Шарифом. Глава правительства выразил удовлетворение итогами заседания кыргызско-пакистанского МПК. Он также, высоко оценил поддержку Кыргызстана в вопросе присоединения Пакистана в качестве полноправного члена ШОС, что подтверждает наличие у двух стран братских и близких отношений.

URL: http://www.vb.kg/353542
Теги:
Пакистан, правительство, сотрудничество
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