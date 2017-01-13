Эксперт: Салянова должна понимать, что критика и оскорбления - разные вещи

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ВБ

Критика и оскорбления - разные вещи, а демократия и вседозволенность - это не одно и то же, Салянова, как никто, должна понимать это. Такое мнение выразила политолог Айнура Арзыматова, комментируя высказывания экс-генпрокурора Аиды Саляновой в отношении действий ГКНБ.

"Демократия - это порядок и ответственность во всем, демократия - это торжество закона. А когда обливают грязью, оскорбляют, это не демократия, и здесь, конечно, действия ГКНБ абсолютно правомерны. Как говорили древние римляне: "Храни порядок и порядок будет хранить тебя", - прокомментировала политолог.

Политолог обратила внимание на двойные стандарты Саляновой в толковании демократических ценностей.

"Кому как не Саляновой знать, что такое демократия, что такое правовое государство и что такое закон. Как бывший генпрокурор она должна эти вещи знать. Она в оппозиции, и ей нужен любой повод для такой огульной критики. Она всегда, когда нарушала закон, обеляя своего брата, мужа, Батукаева, всегда говорила, что это в рамках закона, и даже когда вопреки закону выдавала лицензию Елисееву, она оправдывалась, что это в рамках закона. У нее двойные стандарты", - добавила Арзыматова.

"А то, что она критикует правомерные действия ГКНБ, это потому что она в оппозиции и ей нужен хоть малейший повод для критики, даже там, где она не совсем уместна", - заключила политолог.

URL: http://www.vb.kg/353544
Теги:
Аида Салянова, ГКНБ
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Комментарии
Касым Молдобаев
13.01.2017, 11:23
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Комментариев: 313

Дело не в том, что кто-то кого-то оскорбил, а в том, что ведется намеренная подрывная деятельность. Все это делается профессиональными пропагандистами, под вымышленными именами и. разумеется, не бесплатно.

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Нурик
13.01.2017, 11:25

Салянова не имеет никакого морального права тут что-то говорить о нарушении чьих-то прав. Очень правильно и точно написано :   Она всегда, когда нарушала закон, обеляя своего брата, мужа, Батукаева, всегда говорила, что это в рамках закона, и даже когда вопреки закону выдавала лицензию Елисееву, она оправдывалась, что это в рамках закона. У нее двойные стандарты" - тут и добавить нечего! Салянова лицемерка которая совесть потеряла еще в детстве вместе с первой потерянной игрушкой. 

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Марат Гизатулин
13.01.2017, 12:09
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а вот когда гаишников увольняют за то что они исполняли служебные обязанности, это как называется, а, Аида Женишбековна?

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Асселим Дауренова
13.01.2017, 12:09
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Салянова специально "мочит" ГКНБ,  они же по ней дело ведут  по лицензии Елисеева, вот она и истерит

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Настасья Головченко
13.01.2017, 12:18
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Комментариев: 10

Когда Саляновой угрожали тролли оппозиции в году так эдак 2012-2013,

обещая полюбить её скопом на площади и там же расправится с её детьми, её прессеки землю рогами рыли и мониторили всё инет пространство сверху донизу.  Естественно, что пробивали и айпи, и все подробности. Знаю, поскольку подруга работала в её команде.

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