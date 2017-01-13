Эксперт: Салянова должна понимать, что критика и оскорбления - разные вещи

Критика и оскорбления - разные вещи, а демократия и вседозволенность - это не одно и то же, Салянова, как никто, должна понимать это. Такое мнение выразила политолог Айнура Арзыматова, комментируя высказывания экс-генпрокурора Аиды Саляновой в отношении действий ГКНБ.

"Демократия - это порядок и ответственность во всем, демократия - это торжество закона. А когда обливают грязью, оскорбляют, это не демократия, и здесь, конечно, действия ГКНБ абсолютно правомерны. Как говорили древние римляне: "Храни порядок и порядок будет хранить тебя", - прокомментировала политолог.

Политолог обратила внимание на двойные стандарты Саляновой в толковании демократических ценностей.

"Кому как не Саляновой знать, что такое демократия, что такое правовое государство и что такое закон. Как бывший генпрокурор она должна эти вещи знать. Она в оппозиции, и ей нужен любой повод для такой огульной критики. Она всегда, когда нарушала закон, обеляя своего брата, мужа, Батукаева, всегда говорила, что это в рамках закона, и даже когда вопреки закону выдавала лицензию Елисееву, она оправдывалась, что это в рамках закона. У нее двойные стандарты", - добавила Арзыматова.

"А то, что она критикует правомерные действия ГКНБ, это потому что она в оппозиции и ей нужен хоть малейший повод для критики, даже там, где она не совсем уместна", - заключила политолог.