В Бишкеке стартует чемпионат Кыргызстана по бразильскому джиу-джитсу

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Гулиза Авазова

Завтра, 14 января, в Бишкеке стартует чемпионат Кыргызстана по бразильскому джиу-джитсу. Об этом сообщил президент Федерации Кыргызстана по этому виду спорта Абдурахманхаджи Муртазалиев.

По его словам, чемпионат проводится для формирования сборной Кыргызстана, которая примет участие в Азиатских играх в закрытых помещениях.

Участники чемпионата поборются в трех возрастных категориях - юноши, юниоры и взрослые. Среди взрослых борцов медали будут разыгрываться в семи весовых категориях.

Отметим, бразильское джиу-джитсу начало свое развитие в Кыргызстане всего четыре года назад, а в прошлом прошел первый официальный чемпионат республики, в котором приняли участие более сотни борцов.

Напомним, V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам состоятся 17-27 сентября 2017 года в Ашхабаде (Туркменистан). На протяжении 12 дней соревнования будут проходить по 21 виду спорта, в том числе и джиу-джитсу.

URL: http://www.vb.kg/353545
Теги:
борьба, чемпионат
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