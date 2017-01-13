Прожиточный минимум в Кыргызстане снизился на 7,5%

Ежемесячный прожиточный минимум в 2016 году снизился на 7,5%. Об этом сообщили в Нацстаткоме.
По данным комитета, по республике средний прожиточный минимум в прошедшем году составил 4 794 сома. В региональном разрезе показатели выглядят следующим образом:
Отметим, с 2011 года в республике наблюдался ежегодный рост прожиточного минимума и в 2015 году он составил уже 5 183 сома. Таким образом, в 2016-м сумма основных потребностей кыргызстанца снизилась на 7,5%.
В Нацстаткоме это объяснили тем, что в 2016 году наблюдалось снижение цен на основные продукты питания и другие потребности, в связи с чем и снизилась минимальная сумма расходов.
Прожиточный минимум – это социальный индикатор, и его структура разработана для каждой демографической группы населения: 65% прожиточного минимума состоит из основных продуктов питания, 16% - непродовольственных товаров, 17% - прочих услуг, 2% - налогов.