Нурханбек Момуналиев: В 2016-м в Японию уехали учиться 15 госслужащих

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Аида Джумашева

В прошлом году 15 госслужащих из разных государственных органов уехали учиться в магистратуре в Японии. Об этом сегодня, 13 января, на заседании фракции СДПК заявил председатель государственной кадровой службы Нурханбек Момуналиев.

По его словам, госслужащие ездят в Японию ежегодно по итогам конкурсного отбора.

"После того как магистранты приезжают, мы берем их на учет. В соответствии с их специализацией они работают на руководящих местах. В частности, становятся статс-секретарями государственных ведомств и министерств. Конечно, есть и те, кто остался без должности по приезде. Но их число незначительно", - сказал Момуналиев.

URL: http://www.vb.kg/353547
Теги:
парламент, Япония
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