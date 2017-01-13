Нурханбек Момуналиев: В 2016-м в Японию уехали учиться 15 госслужащих

В прошлом году 15 госслужащих из разных государственных органов уехали учиться в магистратуре в Японии. Об этом сегодня, 13 января, на заседании фракции СДПК заявил председатель государственной кадровой службы Нурханбек Момуналиев.

По его словам, госслужащие ездят в Японию ежегодно по итогам конкурсного отбора.

"После того как магистранты приезжают, мы берем их на учет. В соответствии с их специализацией они работают на руководящих местах. В частности, становятся статс-секретарями государственных ведомств и министерств. Конечно, есть и те, кто остался без должности по приезде. Но их число незначительно", - сказал Момуналиев.