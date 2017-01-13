Карамушкина предложила правительству проводить кадровые ротации

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Аида Джумашева

В Кыргызстане нужно проводить процедуру ротации госслужащих. Об этом сегодня, 13 января, на заседании фракции СДПК заявила парламентарий Ирина Карамушкина.

По ее словам, нужно прекратить практику устройства на работу родственников, братьев, сватьев и однокурсников.

"К примеру, можно проводить ротации таким образом: уроженца Иссык-Куля назначать в Джалал-Абад полномочным представителем. Акима одного из районов Джалал-Абадской области не могли снять с должности, так как к ситуации подключились родственники из этого региона", - сказала Карамушкина.

Депутат обратилась к первому вице-премьер-министру Мухамметкалыю Абулгазиеву с вопросом о том, когда будет заслушан отчет комиссии по гражданской и муниципальной службам.

На это лидер фракции Иса Омуркулов предложил Карамушкиной прекратить долгие прелюдии и перейти уже к вопросам для членов кабмина.

URL: http://www.vb.kg/353549
Теги:
Ирина Карамушкина, парламент, правительство, СДПК
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