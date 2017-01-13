Нацбанк пытается сдержать рост доллара

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Айдана Абдуваитова

Главный регулятор страны провел вторую в течение недели валютную интервенцию для сдерживания курса доллара. Об этом сообщили в Нацбанке.

Вчера, 12 января, НБ КР продал $5 млн 800 тыс. Из них $ 5 млн 450 тыс. продал с расчетами на 12 января, и $350 тыс. - с расчетами на другие дни.

Это уже вторая интервенция с начала этой недели. 11 января Нацбанк продал $11 млн 850 тысяч.

Отметим, с начала года курс американской валюты динамично рос, и с 1 по 10 января он подорожал на 70 тыйынов. После двух интервенций он остановился на среднем уровне в 69,7 сома.

Сегодня в обменках в среднем доллар продают по 69,7 сома, покупают по 69,5 сома.

URL: http://www.vb.kg/353553
Теги:
валюта, доллар, НБ КР
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