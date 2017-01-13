Теневое правительство Кыргызстана. Старая гвардия в новой обертке

Сам факт появления в Кыргызстане теневого правительства любопытен лишь тем, что создается оно в год проведения президентских выборов. Сейчас это хороший повод попиариться, использовав красивую вывеску. Расчет на то, что заседания подпольного кабинета министров будут привлекать внимание общественности и прессы.

В принципе, страшного в появлении такого странного правительства нет, и даже хорошо, если бы был такой орган, предлагающий альтернативные идеи построения сильного государства и программы развития. Но кадровый состав учрежденного накануне кабинета министров пока вызывает только уныние.

Итак, теневиков в должности премьер-министра возглавил Марат Иманкулов. Бывший заместитель председателя ГКНБ, а ныне безработный и лидер партии "Таза Кыргызстан". Личность во всех смыслах неоднозначная и конфликтная. С именем Иманкулова связано несколько громких скандалов, высокую должность в спецслужбах он занимал еще при временном правительстве. Был уволен после того, как в августе 2011 года отказался ехать в командировку на юг республики для проведения антитеррористических мероприятий. Вместо этого он взял больничный и занялся сольной политической карьерой. Выдвинулся кандидатом в президенты.

Посты вице-премьера теневого правительства и главы подпольного МИДа занимает Турсунбай Бакир уулу. Личность, как все знают, тоже незаурядная. С амбициями и неуемным желанием занимать хоть какие-то должности все понятно и объяснимо. Ну нужно хоть немного думать о том, кому какие посты предлагать. Это что за министр иностранных дел такой, который публично поджигал флаг Израиля? Кроме того, он чрезмерно вспыльчивый и несдержанный. Последним знаменательным событием в общественной жизни Турсунбая Бакир уулу стал кулачный бой с интернет-пользователем. После спора на религиозную тему в социальных сетях политик вызвал оппонента на поединок выяснить отношения один на один. Этот человек будет представлять Кыргызстан на международной арене?

Вокруг теневого правительства также отираются Феликс Кулов, Аликбек Дшекшенкулов и, по некоторым данным, Накен Касиев. Накануне эти граждане присутствовали на церемонии подписания меморандума об учреждении полуподпольной организации. Пока не совсем ясно, какие министерские посты они займут. Видимо, у нового политического образования пока не оформились ее структурные очертания.

И как вам кадровый состав теневого правительства? Какой план развития может предложить Кыргызстану эта задорная компания граждан преклонного возраста? Провозгласили бы государственный совет аксакалов, и это было бы куда логичнее. Но нет, всем этим товарищам очень хочется власти. Хотя взглянуть на концептуальную программу развития государства, предложенную этими товарищами, было бы любопытно, если, конечно, это когда-нибудь произойдет. Пока же теневое правительство - это много слов на пустом месте.

"Мы будем конструктивной оппозицией и намерены оказывать поддержку правительству республики в реализации планов по развитию государства. В первую очередь необходимо искоренить коррупцию. Это позволит увеличить бюджет страны в два-три раза", - рассказал журналистам теневой премьер-министр Иманкулов. В разных интерпретациях то же самое по сотне раз повторяли тысячи отечественных политиков разного сорта.

"Теневой кабинет будет преследовать цели предотвращения хаоса и дестабилизации в стране, сохранения межнационального согласия и мира, сотрудничества с президентом, правительством и парламентом страны", - рассказывает Иманкулов. Если хотят просто помогать, тогда не совсем понятно, зачем создается полуподпольная организация.

Политолог Марс Сариев достаточно спокойно относится к созданию теневого правительства, выделяет даже положительные моменты, которые способны сыграть свою позитивную роль. "Это неплохо с технологической точки зрения. Если посмотреть состав, то они не являются сторонниками радикальных взглядов, достаточно конструктивны в отличие от Текебаева и компании. Они оттянут на себя ресурс бывших чиновников. Это хорошая площадка, где некомпетентные в управлении и выпавшие из обоймы политики смогут выпускать пар. Они не будут выплескивать свою энергию на улицу. Там появятся и новые люди, которые будут держать в тонусе действующее правительство и станут альтернативной силой для радикальной оппозиции", - полагает Марс Сариев.

Политически активный сезон, который открывается в Кыргызстане с потеплением, обещает быть в этом году очень интересным и непростым. Весной все процессы многократно активизируются. Ставки в борьбе за пост президента возрастают.