Депутат возмутился безнаказанностью чиновников

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Аида Джумашева

Сегодня, 13 января, на заседании фракции СДПК депутат Искендер Кадыркулов спросил у первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева о том, сколько чиновников было наказано по итогам 2016 года.

"По-моему, ни один чиновник в прошлом году не был наказан. Энергокомпании вышли с убытками, хотя такого не должно быть. Они могут приносить прибыль", - сказал Кадыркулов.

На это член кабинета министров ответил, что сейчас подводятся итоги 2016 года. Ответственность некоторых чиновников, по словам представителя исполнительной власти, будет рассмотрена на заседании правительства.

URL: http://www.vb.kg/353556
Теги:
парламент, правительство, энергетика
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