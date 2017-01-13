Депутат возмутился безнаказанностью чиновников

Сегодня, 13 января, на заседании фракции СДПК депутат Искендер Кадыркулов спросил у первого вице-премьер-министра Мухамметкалыя Абулгазиева о том, сколько чиновников было наказано по итогам 2016 года.

"По-моему, ни один чиновник в прошлом году не был наказан. Энергокомпании вышли с убытками, хотя такого не должно быть. Они могут приносить прибыль", - сказал Кадыркулов.

На это член кабинета министров ответил, что сейчас подводятся итоги 2016 года. Ответственность некоторых чиновников, по словам представителя исполнительной власти, будет рассмотрена на заседании правительства.