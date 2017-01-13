МП "Тазалык" расчищает столицу от снега

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Всю ночь и с раннего утра сотрудники МП "Тазалык" проводят работы по очистке тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов и подсыпке городских дорог от снега.

На подсыпку вышли 17 снегоуборочных машин, 4 грейферных погрузчика, 4 трактора (Беларусь) для очистки тротуаров и 20 сотрудников дорожно-эксплуатационного управления. На отсыпку уже израсходовано 234 тонны песка и 26 тонн соли.

Также в штатном режиме с раннего утра по городу Бишкек работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений, всего 545 дворников. Заявки по уборке наледи в общественных местах мэрия города Бишкек просит горожан отправлять с фотографиями на номера телефонов через приложение WhatsApp:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154.

Мэрия также модернизировала службу оперативного реагирования, и теперь звонки принимаются на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру 0554 -182-185.

URL: http://www.vb.kg/353557
Теги:
дороги, снегопад, мэрия, Тазалык
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