Депутаты предлагают в центре города установить памятник Бишкек баатыру

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Гулиза Авазова

Депутат Дастанбек Джумабеков предложил установить памятник Бишкек баатыру, чье имя носит столица, в центре города. Такое предложение он озвучил сегодня, 13 января на заседании парламентской фракции "Кыргызстан".

По его словам, многие не знают, почему столица называется Бишкек и откуда произошло это имя. Депутат вспомнил историю и добавил, что Бишкек баатыр в 1750-х годах приехал со своими сыновьями в нынешнюю столицу и возвел тут первые стены. До этого он в Ферганской долине воевал против Циньской империи, отстоял местные земли.

"С приходом Царской России им было сложно выговорить название и называли Пишпеком, а затем во времена СССР называли Фрунзе, и только в 1991 году вернули прежнее название - Бишкек", - сказал он.

Джумабеков предложил, чтобы мэрия города выделила землю в центре города, в частности, возле мэрии или в районе ЦУМа, чтобы установить памятник. Также он добавил, чтобы это сопровождалось мероприятием на республиканском уровне.

Между тем вице-мэр Бакытбек Дюшембиев отметил, что в 2012 году уже инициировалась такая идея и был составлен план, состоящий из 22 мероприятий. Однако так и не удалось его осуществить, и потому он добавил, что одна мэрия не сможет взять на себя ответственность на проведение этих мероприятий.

Лидер фракции Алмазбек Баатырбеков добавил, что если у мэрии финансы отсутствуют, то фракция может на себя взять помощь в поиске денежных средств.

URL: http://www.vb.kg/353559
Теги:
памятник, Бишкек
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